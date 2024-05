La X edizione del Premio Eccellenze del Sud celebra il Sud del Mondo con un doppio riconoscimento a Victor Hugo Morales, la voce del “gol del secolo” di Maradona, e al cantautore argentino Diego Moreno

Il prossimo 19 luglio gli spazi di Villa Signorini ad Ercolano – in provincia di Napoli – ospiteranno la X edizione del Premio Eccellenze del Sud: un’edizione davvero speciale, idealmente inaugurata da una doppia premiazione che ha visto protagonista un’autentica Eccellenza del Sud del mondo.

Nei giorni scorsi, la prestigiosa kermesse campana è stata, infatti, anticipata dalla consegna di un premio speciale destinato al leggendario telecronista e radiocronista Victor Hugo Morales, definito “il poeta del calcio”: nel 1986, Morales raccontò il “Gol del Secolo” realizzato da Diego Armando Maradona con la nazionale di calcio argentina contro l’Inghilterra nel corso del Campionato del Mondo di calcio.

Morales, un Omero della contemporaneità che ha scritto una delle pagine più celebri e nobili del Grande Romanzo del Calcio: “El Relator”, come viene definito il giornalista uruguayano dalla stampa mondiale, è stato ospite della città di Napoli per ritirare il premio “Il Poeta del Calcio” presso l’Agorà Baiano di Quarto (nei Campi Flegrei), per incontrare i giocatori del Napoli al training center di Castel Volturno e per ritirare la Medaglia della Città di Napoli nell’Aula del Consiglio Comunale di Napoli: tra gli appuntamenti più attesi in calendario, ha occupato un posto d’onore la consegna del Premio Speciale Eccellenze del Sud a Morales.

La consegna si è tenuta a Napoli, negli spazi della Sala55 all’interno di Pizza Madre di via Verdi: Morales è stato insignito del premio Eccellenze del Sud come “Ambasciatore del Sud del Mondo” e la consegna del prestigioso premio è avvenuta per mano della stessa ideatrice, la cantautrice Shara (alias Sarah Ancarola) che, con il Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, ha ideato e porta avanti il Premio Eccellenze del Sud sin dal 2012.

Condotto dal giornalista Michelangelo Iossa, l’evento ha visto protagonista il cantautore argentino Diego Moreno, che ha ricevuto una targa speciale per il suo attivo impegno musicale e culturale finalizzato alla valorizzazione e alla promozione delle tradizioni dell’Argentina in Italia. Questa la motivazione del Premio Eccellenze del Sud al musicista di Mar Del Plata: “A Diego Moreno, instancabile e vibrante costruttore di ‘ponti’ musicali e culturali tra i Sud del Mondo”.

La premiazione è stata anticipata da una visita speciale di Victor Hugo Morales nella Sala Diego Armando Maradona, una delle nove sale tematiche ispirate ai simboli e alle tradizioni napoletane e dell’Italia meridionale presenti all’interno del Pizza Madre, luogo aperto al pubblico nel giugno del 2021 ad opera di Salvatore Di Matteo e Shara. Questo locale, come lo stesso Premio Eccellenze del Sud, è figlio del Terronian Project e, dal 2021, è il luogo-simbolo e il laboratorio creativo dei progetti nati in seno all’associazione.