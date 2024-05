AVELLINO. Il Comitato Le Sette Contrade: La Voce della Periferia di Avellino

Il Comitato Le Sette Contrade nasce come un’organizzazione spontanea di cittadini delle sette contrade periferiche di Avellino, un territorio che include Chiaira, Bosco dei Preti, Bagnoli, Macchia, Cerasuolo, Cesine e Acqua del Paradiso. Queste aree, storicamente trascurate dalle amministrazioni comunali, soffrono di carenze nei servizi essenziali come viabilità, supporto alla disabilità, lavoro, cura del verde pubblico e sicurezza.

Grazie all’iniziativa di un gruppo di uomini e donne motivati, il comitato ha iniziato a formarsi nel febbraio 2024, con l’obiettivo di creare un gruppo senza scopo di lucro né affiliazione politica. Questo gruppo vuole canalizzare il malcontento e trasformarlo in richieste concrete da presentare al Comune di Avellino e alle istituzioni locali, affinché non si limitino a considerare le contrade come spazi da conquistare solo in campagna elettorale.

Tra i fondatori del comitato vi sono Giuseppe Restaino, Enzo Tecce, Carlo Mazza, Enrico Pelosi, Antonio Restaino, Mario Petrozziello, Assunta Guarino, Silvana Sibilia, Michele Gaeta, Lucia Lombardi, Rita Petrozziello, Fiorentino Nigro e Tiziana Picariello. Questi cittadini hanno stilato un programma, coinvolto altre persone disposte ad aiutare e iniziato a esplorare le contrade per comprendere le reali difficoltà degli abitanti.

Il 22 aprile 2024, nell’oratorio di Contrada Bagnoli presso la chiesa di San Michele, è stata redatta la prima bozza dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del comitato, con il supporto di un consulente legale. Sono stati scelti il nome, il logo e delineate le possibili cariche del comitato. L’Atto Costitutivo e lo Statuto, insieme al programma, sono stati ufficialmente firmati il 12 maggio 2024 e sono in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino.

In un momento di intensa propaganda elettorale, il Comitato Le Sette Contrade sente l’urgenza di affermare la propria identità e missione. L’iniziativa rischia di essere strumentalizzata da chi vuole sfruttare la creatività e i bisogni reali dei cittadini per fini propagandistici. Pertanto, il comitato sottolinea che esso è l’unico rappresentante legittimo delle Sette Contrade, e che il programma e le iniziative saranno divulgate esclusivamente tramite canali ufficiali.

Il Comitato invita la cittadinanza a diffidare da imitazioni e manipolazioni, e a segnalare qualsiasi tentativo di copia delle sue iniziative. Per qualsiasi necessità, informazione o denuncia, i cittadini possono rivolgersi ai referenti Giuseppe Restaino, Carlo Mazza ed Enzo Tecce all’email comitato7contrade@gmail.com.

Il Comitato Le Sette Contrade rappresenta un segno di rinascita per la partecipazione civica ad Avellino, per far sì che le contrade siano parte integrante della città in ogni momento dell’anno.

**Il Presidente Giuseppe Restaino**