Nuovo Ingresso nel ‘Patto Civico per Avellino’: Donatella Romei si Candida con Rino Genovese per Rilanciare la Città

Con “Patto Civico per Avellino”, lista che candida a Sindaco Rino Genovese, dopo l’ufficializzazione dell’ingresso in lista di Massimo Picone, segretario nazionale del Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia, un nuovo ingresso, questa volta rappresentato da una libera professionista originaria di Cesinali ma che da anni opera professionalmente nel settore della comunicazione anche in città. Si candida in lista Donatella Romei. Queste le sue dichiarazioni: “Ho scelto di candidarmi con la lista che appoggia il candidato sindaco Rino Genovese perché intendevo confrontarmi con una campagna elettorale e fornire il mio contributo al fine di portare avanti un programma che tendesse a risollevare le doti della città. Il mio impegno sarà teso a dare una mano al nostro candidato Sindaco Genovese con l’auspicio di poter essere utile in questa difficile tornata elettorale. La scelta di aderire ad una lista civica è legata ad un progetto creato per il bene di Avellino.”