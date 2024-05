EUROPEE: MAGI OGGI IN CAMPANIA. APPUNTAMENTO NAPOLI SLITTA A GIOVEDI’ 23 MAGGIO

Il segretario di +Europa Riccardo Magi sarà oggi in Campania per un tour elettorale in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 e per i comuni che andranno al voto. Con Magi ci saranno i candidati di +Europa della lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Meridionale, Alfonso Maria Gallo e Manuela Zambrano. Il primo appuntamento, previsto per oggi alle ore 12, a Napoli all’Hotel Terminus in piazza Garibaldi, è slittato a giovedì 23 maggio, mentre sono confermate le altre tappe: a Salerno assieme al segretario del Psi Enzo Maraio, alle ore 15:30 al centro professionale Senatus via Scaramella 23/25.

Il tour continuerà alle ore 17 ad Avellino, in corso Vittorio Emanuela all’altezza della Chiesa del Rosario, con la partecipazione del candidato sindaco Antonio Gengaro, sostenuto anche da +Europa. Alle ore 19 Magi sarà a Castellammare di Stabia presso l’Arco San Catello, seguito da un incontro alle ore 20 a Torre Annunziata alla Parrocchiale di San Michele a Rovigliano. La giornata si concluderà alle ore 21 a Pimonte con il sindaco Francesco Somma presso il Ristorante Il Trifoglio.