Forino (Av): Domani la presentazione del libro “Forino tra Storia e Mito: il Genius Loci”, scritto dal Prof. Lucio D’Amore

Martedì 21 maggio, alle ore 10:30, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Marconi in Forino, si terrà la presentazione del libro “Forino tra storia e mito: il ha genius loci” del prof. Lucio D’Amore. Un libro che ripercorre le origini di Forino e ne delinea uno scenario inedito della storia forinese. Lo stesso si arricchisce della raccolta e traduzione dei primi documenti scritti relativi alla cittadina irpina. Dal volume emerge un variegato quadro sociale, economico e culturale, in cui si intrecciano eventi e personaggi di rilievo accanto a persone comuni nelle loro relazioni e nella vita quotidiana. L’ autore ha voluto dedicare questa importante opera

“Alla memoria dei primi abitanti di Forino e alle giovani generazioni” .

Alla conclusione della presentazione, una copia del libro sarà donata dal prof. D’Amore a tutti gli studenti delle terze classi. Da. Bio