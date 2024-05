eSports: origine ed evoluzione degli sport digitali

Gli eSports hanno segnato un’epoca nella storia dell’intrattenimento digitale, evolvendosi da semplici giochi a competizioni globali che attirano milioni di spettatori e generano ingenti ricavi. La loro ascesa è stata alimentata da un mix di passione, tecnologia e talento, culminando in eventi che non hanno nulla da invidiare ai grandi appuntamenti sportivi tradizionali. La storia degli eSports pone le sue basi intorno agli anni ’70, ma la vera espansione è avvenuta solo negli ultimi dieci anni, plausibilmente grazie all’avvento di Internet e delle piattaforme di streaming.

Nascita e crescita del fenomeno

Il viaggio degli eSports inizia ufficialmente nel 1972 con la competizione di “Spacewar” alla Stanford University, ma è solo con l’arrivo degli anni ’90 e giochi come “Doom” e “Quake” che il fenomeno ha iniziato a prendere forma. I primi tornei hanno gettato le basi per quello che sarebbe diventato un vero e proprio settore, con la nascita delle prime leghe e organizzazioni dedicate. La crescita esponenziale degli eSports è testimoniata dal numero di giocatori professionisti, che solo negli Stati Uniti nel 2023 ha superato i 3.500, con la Cina e il Brasile a seguire per numero di atleti attivi.

Principali competizioni e montepremi

La rivoluzione tecnologica ha avuto un impatto determinante sugli eSports, rendendo possibile la trasmissione di eventi in diretta a un pubblico mondiale e migliorando notevolmente la qualità dei giochi. Piattaforme come Twitch hanno permesso agli eSports di raggiungere spettatori in ogni angolo del pianeta e, di conseguenza, il numero di spettatori è aumentato a dismisura, comportando una repentina crescita del settore..

Tra le competizioni più rilevanti spiccano il “League of Legends World Championship”, l'”International” di Dota 2, e i “Counter-Strike: Global Offensive Major Championships”. Il “League of Legends World Championship 2023” ha stabilito un nuovo record di spettatori, con un picco di 6.4 milioni di persone collegate. Anche l’International di Dota 2 non è da meno, con un montepremi per l’edizione 2023 che ha raggiunto i 3.4 milioni di dollari, nonostante una riduzione rispetto agli anni precedenti. I “Counter-Strike: Global Offensive Major Championships 2023” hanno registrato un picco di 1.52 milioni di spettatori, confermando l’interesse crescente per queste competizioni.

L’importanza degli eSports nell’economia digitale

Gli eSports si stanno facendo spazio all’interno dell’economia digitale, con un mercato che nel 2023 è stato valutato 1.72 miliardi di dollari e previsioni di crescita fino a 6.75 miliardi entro il 2030. Di certo un settore che non solo offre opportunità per giocatori professionisti, ma stimola anche l’innovazione tecnologica, con lo sviluppo di hardware e software avanzati per migliorare l’esperienza di gioco.

La comunità degli eSports è fondamentale per il successo di questo fenomeno. I fan, noti per la loro passione e dedizione, partecipano attivamente agli eventi, creando un ambiente inclusivo e supportivo. Il forte senso di appartenenza ha contribuito alla crescita esponenziale degli eSports, ormai presenti anche all’interno di piattaforme come scommesse online di NetBet e con una base di spettatori che solo negli Stati Uniti ha raggiunto i 45 milioni nel 2023.

Prospettive di crescita

Nonostante le complicazioni legate alla regolamentazione e alla sostenibilità economica, le prospettive per gli eSports sono estremamente positive. L’ingresso di nuovi giochi e la diversificazione delle offerte potrebbero mantenere alto l’interesse verso un settore che continua a crescere e innovarsi di anno in anno.

Ormai, gli eSports hanno superato la fase di semplice curiosità e sono diventati un fenomeno globale. Con il sostegno di una comunità appassionata e l’interesse crescente da parte di investitori e media, gli eSports sono destinati a giocare un ruolo sempre più rilevante nel panorama globale dell’intrattenimento.