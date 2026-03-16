Sanremo, il festival che il mondo ha provato a copiare

Dalla Svezia alla Cina, passando per l’Eurovision: perché il modello italiano resta unico

Di Francesco Piccolo

Da oltre settant’anni l’Italia ha un festival musicale che nessun altro Paese è riuscito davvero a replicare. Si chiama Festival di Sanremo e, da semplice gara canora nata nel 1951 nel Casinò della città ligure, è diventato uno degli eventi televisivi e culturali più influenti del panorama musicale mondiale.

All’inizio era soltanto una competizione trasmessa via radio. Con l’arrivo della televisione negli anni Cinquanta, però, Sanremo si trasformò rapidamente in un appuntamento nazionale. Ogni inverno, per una settimana, il palco del Teatro Ariston diventa il centro dell’attenzione mediatica italiana: milioni di spettatori seguono le serate del festival, mentre giornali, radio e social network commentano ogni dettaglio, dalle canzoni agli ospiti internazionali, fino alle polemiche e ai momenti di spettacolo.

Sanremo non è soltanto una gara musicale. È un fenomeno culturale che racconta, anno dopo anno, l’evoluzione della società italiana attraverso la musica, la televisione e il costume. Sul palco dell’Ariston sono nate alcune delle pagine più celebri della canzone italiana. Basti pensare a “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, che nel 1958 conquistò il mondo, oppure ai successi più recenti di artisti contemporanei che proprio a Sanremo hanno trovato la consacrazione.

Ma l’influenza del festival non si è fermata ai confini nazionali.

Il modello che ha ispirato l’Eurovision

Uno degli effetti più evidenti del successo di Sanremo è la nascita dell’Eurovision Song Contest. Quando nel 1956 le televisioni europee decisero di creare una competizione musicale internazionale, il format preso come riferimento fu proprio quello del festival italiano: una gara di canzoni trasmessa in televisione e seguita da milioni di spettatori.

Oggi l’Eurovision è uno degli spettacoli televisivi più seguiti al mondo, ma la sua origine affonda le radici proprio nell’esperienza di Sanremo.

I festival musicali nel mondo

Nel corso degli anni diversi Paesi hanno cercato di creare manifestazioni simili, spesso con l’obiettivo di selezionare il proprio rappresentante per l’Eurovision.

In Svezia, ad esempio, il Melodifestivalen è diventato uno dei programmi televisivi più seguiti del Paese. La competizione dura diverse settimane, con semifinali e finale, e coinvolge milioni di spettatori. Proprio da questo festival sono emersi artisti destinati alla fama internazionale, come gli ABBA.

Anche la Spagna ha rilanciato negli ultimi anni il Benidorm Fest, una manifestazione musicale che unisce spettacolo televisivo e competizione tra artisti. In Portogallo esiste invece il Festival da Canção, una tradizione televisiva che da decenni seleziona le canzoni rappresentanti del Paese nelle competizioni internazionali.

Nel continente sudamericano uno degli eventi più celebri è il Festival di Viña del Mar, in Cile, una grande manifestazione musicale che richiama artisti da tutto il mondo e si svolge davanti a migliaia di spettatori.

Il caso degli Stati Uniti e dell’Asia

Curiosamente negli Stati Uniti non esiste un festival musicale simile a Sanremo. Il mercato americano preferisce celebrare la musica attraverso premi come i Grammy Awards o attraverso programmi televisivi di talent show come American Idol o The Voice.

In Asia, invece, alcuni format televisivi hanno cercato di avvicinarsi al modello delle competizioni musicali. In Cina, ad esempio, il programma “Singer – I Am a Singer” riunisce artisti affermati che si sfidano davanti al pubblico televisivo, raggiungendo ascolti enormi. Tuttavia si tratta spesso di interpretazioni di brani già noti, e non di una gara tra canzoni inedite come accade a Sanremo.

Un festival difficile da imitare

Nonostante i numerosi tentativi di imitazione, nessun evento musicale è riuscito a riprodurre completamente l’impatto culturale del festival italiano. Sanremo riesce infatti a combinare elementi difficili da replicare altrove: una tradizione lunga oltre settant’anni, la presentazione di nuove canzoni originali, il coinvolgimento mediatico nazionale e una forte dimensione culturale e simbolica.

Per milioni di italiani il festival non è soltanto uno spettacolo televisivo, ma un appuntamento che unisce generazioni diverse e che continua a raccontare, attraverso la musica, i cambiamenti della società.

Ed è forse proprio per questo che, nonostante i tanti festival nati nel mondo, il palco dell’Ariston continua a rappresentare qualcosa di unico.

Perché, in fondo, Sanremo è Sanremo.