Moschiano verso un futuro sostenibile: al via le adesioni per la Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Moschiano compie un passo deciso verso la transizione ecologica e l’autonomia energetica del territorio. È stato infatti pubblicato l’Avviso di Manifestazione d’Interesse per la partecipazione alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.), un progetto che punta a produrre, condividere e consumare energia pulita a livello locale, con vantaggi economici, ambientali e sociali.

Cos’è una Comunità Energetica?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono aggregazioni tra cittadini, imprese ed enti pubblici o religiosi, che collaborano per produrre e utilizzare energia da fonti rinnovabili, in forma condivisa. Un modello innovativo che permette di:

• Ridurre i costi in bolletta, grazie agli incentivi statali e all’autoconsumo collettivo.

• Limitare l’impatto ambientale, favorendo l’uso di energia solare e altre fonti rinnovabili.

• Rafforzare il legame tra cittadini e territorio, rendendo ogni aderente parte attiva del cambiamento.

Chi può partecipare?

Possono aderire alla C.E.R. tutti i soggetti che siano produttori e/o consumatori di energia elettrica sul territorio comunale, tra cui:

• Cittadini singoli e famiglie

• Attività commerciali e artigianali

• Piccole e medie imprese

• Enti pubblici e religiosi

Come aderire?

Per partecipare è necessario:

1. Scaricare il Modello “Allegato A” dal sito ufficiale del Comune di Moschiano.

2. Compilare e inviare la propria manifestazione d’interesse all’indirizzo PEC:

comune.moschiano@asmepec.it

3. In alternativa, è possibile consegnare la documentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L’adesione non è vincolante ma è fondamentale per valutare il potenziale energetico e sociale della comunità locale e avviare le fasi progettuali.

Un’opportunità da non perdere

Con questa iniziativa, il Comune di Moschiano invita tutti i cittadini e le realtà locali a diventare protagonisti di un nuovo modello energetico fondato su sostenibilità, risparmio e responsabilità condivisa.

Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune.