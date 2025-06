Avellino, Serena Brancale incanta piazza della Libertà: energia, emozione e grande musica sotto le stelle.(foto)

Una serata d’estate perfetta: cielo limpido, temperature miti e un palcoscenico all’aperto pronto a regalare emozioni. Piazza della Libertà ad Avellino si è trasformata ieri sera in un’arena vibrante di energia e partecipazione grazie al live di Serena Brancale, protagonista del suo coinvolgente Anema e Core Tour 2025.

Con la consueta carica travolgente, la cantante pugliese ha saputo conquistare il pubblico avellinese, alternando momenti di intensa emotività a irresistibili ritmi groove. Emozionanti gli omaggi a Pino Daniele e Tullio De Piscopo, che hanno toccato il cuore dei presenti. Poi il ritmo si è alzato, e tutta la piazza ha iniziato a muoversi a tempo, lasciandosi guidare dall’energia eclettica della Brancale.

L’evento ha rappresentato una vera e propria anteprima d’estate per la città, come sottolineato anche dalla sindaca di Avellino, Laura Nargi, che ha commentato con entusiasmo:

«È stata una meravigliosa notte di musica quella con Serena Brancale in piazza della Libertà. Sotto il cielo di giugno, il suo Anema e Core Tour ha fatto vibrare il pubblico per una bellissima anteprima d’estate. Quando la musica in piazza riesce a coinvolgere così tante persone la magia è assicurata. Iniziative di questo tipo sono lo spot migliore per la nostra città e serate come queste infondono nuova energia e speranza per la bella stagione avellinese».

La performance ha lasciato il segno anche sui social, dove si moltiplicano le immagini e i video di una serata che ha saputo unire musica, comunità e bellezza.

Una testimonianza, ancora una volta, della forza culturale ed emozionale della musica dal vivo, capace di animare il centro cittadino e rafforzare il legame tra artisti e territorio.