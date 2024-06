Montoro, a Banzano e Piano i comizi di chiusura per Carratù prima del ballottaggio

Alle frazioni Banzano e Piano ci saranno gli ultimi comizi di Salvatore Carratu’ prima del voto del 23 e 24 giugno 2024.

Una settimana molto intensa quella del candidato Sindaco che ha dedicato questi ultimi giorni di campagna elettorale interamente ai propri concittadini di Montoro. Ha cercato di essere presente in tutte le frazioni per raccogliere le istanze della gente e per illustrare, in modo ancora più dettagliato, gli elementi del programma che riguardano la vita quotidiana delle persone.

Carratù ha voluto evitare il palco in questi ultimi incontri, proprio per rendere il confronto più immediato e diretto. Richieste legate al vivere quotidiano, strette di mano e abbracci sono stati gli elementi distintivi di questa seconda fase di campagna elettorale. La cura del territorio e, in modo particolare, la pulizia delle strade e degli spazi pubblici, praticamente lasciati all’incuria e al degrado, sono state le richieste più pressanti da parte dei cittadini.

Quest’ultima settimana è stata condotta, da parte del mio competitor, una campagna fortemente denigratoria nei miei confronti – commenta Salvatore Carratù – dal piano politico siamo scesi ad aspetti personali e finanche al mio modi di parlare ed esprimermi: atteggiamenti che rasentano il bullismo.

È un vero peccato sentire certe espressioni da persone che ricoprono, da anni ed anni, cariche pubbliche. Noi dovremmo essere da esempio per le future generazioni, per i nostri figli e per i nostri nipoti; una comunità non può crescere in modo positivo e propositivo se le persone che la rappresentano, anche nelle istituzioni, sono animate da odio, livore e se trasmettono messaggi spregevoli nei confronti dei propri avversari politici.

Abbiamo solo una opportunità per cambiare questo modo di fare, andare in cabina elettorale il 23 e 24 giugno e scegliere un sindaco diverso.