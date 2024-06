Grande Successo per la Recita di Fine Anno della Scuola dell’Infanzia di Quadrelle

Il 19 giugno, il teatro Colosseo di Baiano ha ospitato la recita di fine anno della scuola dell’infanzia di Quadrelle, un evento che ha riscosso un enorme successo grazie a un’organizzazione curata nei minimi particolari dalle maestre e dal personale ATA, con la partecipazione entusiasta di tutti i genitori.

Un Tema Importante: La Salvaguardia della Terra

La recita ha avuto come tema centrale la salvaguardia della nostra amata terra, un argomento di grande rilevanza che i bambini hanno sottolineato attraverso canzoncine e scenette. I piccoli attori hanno saputo trasmettere, con semplicità e dolcezza, messaggi importanti sull’importanza di proteggere l’ambiente, sensibilizzando il pubblico su questo tema cruciale.

Un’Organizzazione Esemplare

Le maestre e il personale ATA hanno lavorato instancabilmente per garantire che ogni dettaglio fosse perfetto. Dalla scenografia ai costumi, dalla preparazione dei bambini alla gestione dell’evento, ogni aspetto è stato attentamente pianificato e realizzato, contribuendo al successo della serata. La partecipazione attiva dei genitori ha aggiunto un ulteriore tocco di calore e comunità all’evento.

Un Punto di Riferimento per il Mandamento Baianese

La scuola dell’infanzia di Quadrelle si conferma un punto di riferimento per le iniziative e l’organizzazione tra le scuole del mandamento baianese. Eventi come la recita di fine anno dimostrano non solo l’impegno e la dedizione del corpo docente e del personale, ma anche l’importanza di creare momenti di condivisione e crescita per i bambini e le loro famiglie.

Un Futuro Luminoso

Il successo di questa recita di fine anno rappresenta solo uno dei tanti traguardi che la scuola dell’infanzia di Quadrelle continuerà a raggiungere. Con la sua capacità di coinvolgere la comunità e di promuovere valori importanti attraverso l’educazione e la creatività, la scuola si posiziona come un esempio di eccellenza e innovazione educativa nel territorio.

La serata al teatro Colosseo di Baiano rimarrà sicuramente un ricordo speciale per tutti i partecipanti, un momento di gioia e condivisione che ha celebrato non solo la fine dell’anno scolastico, ma anche l’impegno di una comunità unita per un futuro migliore.