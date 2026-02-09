Montevergine, cielo coperto e piogge: tornano anche i primi fiocchi oltre i 1400 metri

Inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili sul massiccio del Partenio e, in particolare, sull’area del Santuario di Montevergine. Secondo i rilevamenti dell’Osservatorio meteorologico locale, nelle ultime ore il cielo si è mantenuto coperto con deboli precipitazioni, mentre durante la notte sono stati registrati circa 7 millimetri di pioggia.

Le temperature più basse in quota hanno inoltre favorito il ritorno di qualche fiocco di neve oltre i 1400 metri, segnale di un temporaneo raffreddamento delle masse d’aria che stanno interessando le aree montane della provincia di Avellino. Il fenomeno, seppur limitato e senza accumuli significativi, conferma una fase meteorologica tipicamente invernale, caratterizzata da nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti.

Le condizioni restano dunque variabili, con visibilità ridotta nelle ore mattutine a causa della nebbia e dell’umidità elevata, mentre nei prossimi giorni non si escludono ulteriori episodi di precipitazioni, soprattutto lungo i rilievi appenninici.