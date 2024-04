MONTEMILETTO. Presentazione del libro “Impresa e Sostenibilità: come nasce una startup green”

Montemiletto si prepara ad accogliere una serata dedicata alla sostenibilità e all’imprenditoria green con la presentazione del libro “Impresa e Sostenibilità: come nasce una startup green” di Giovanni Moccia. L’evento si terrà domenica 14 aprile alle ore 18.00 presso la Biblioteca “Franco Basile”.

Giovanni Moccia, laureato in economia e consulente aziendale specializzato in finanza e creazione d’impresa, è noto anche per essere presidente dell’associazione culturale Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili. Autore di numerosi articoli e monografie sui temi dell’economia, dell’impresa e dello sviluppo sostenibile, Moccia condivide con il pubblico la sua vasta esperienza e conoscenza attraverso questo nuovo libro.

“Impresa e Sostenibilità: come nasce una startup green” affronta il tema della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, esplorando le tre accezioni principali (economica, sociale, finanziaria) e analizzando gli accordi internazionali, come l’Agenda 2030, volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di CO2. Il testo approfondisce anche la normativa italiana sulla sostenibilità, con particolare attenzione alla legalità, alla gestione dei rifiuti e alla finanza etica.

Durante la presentazione, moderata dal giornalista Filippo Ispirato, saranno presenti illustri ospiti, tra cui il Presidente della Pro Loco di Montemiletto Florindo Garofalo e il Sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis, noto per il suo impegno nel progetto Green community Irpinia. Inoltre, parteciperanno due rinomati imprenditori irpini, Francesco Basile e Gianluca Rotondi, che condivideranno le proprie esperienze nel settore della sostenibilità e dell’imprenditoria green.

“È un onore ospitare la presentazione del libro di Giovanni Moccia nella nostra Biblioteca/Sala Lettura”, dichiara il presidente della Pro Loco Garofalo. “Sono convinto che approfondire questi temi con la partecipazione di esperti e figure di spicco del territorio sia fondamentale per il nostro futuro. Come Pro Loco continueremo a promuovere la discussione e l’approfondimento di temi così importanti per la nostra comunità”.

L’evento promette di essere un’occasione preziosa per riflettere sull’impatto dell’imprenditoria green e sulla necessità di promuovere pratiche sostenibili per garantire un futuro migliore per tutti.