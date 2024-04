MONTEFORTE. Dirigente Scolastica Filomena Colella e I.C. Aurigemma a Fiera Didacta: Innovazione e Sostenibilità per la Scuola del Futuro

La Dirigente Scolastica Filomena Colella accompagnata da una delegazione di insegnanti dell’I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, ha respirato la meravigliosa atmosfera di grande energia e innovazione di Fiera Didacta Italia, svoltasi a Firenze presso Fortezza Da Basso dal 20 al 22 marzo.

Folle di visitatori fra docenti scolastici, docenti universitari, dirigenti scolastici, operatori, giornalisti hanno preso d’assalto gli ingressi della fortezza, fin dalle prime ore di apertura visitando gli stand e partecipando attivamente a seminari, workshop ed eventi. Per tutti i partecipanti ha rappresentato un momento di crescita. “Per me e per i docenti dell’Aurigemma, che hanno partecipato all’evento – afferma la Dirigente Colella – Fiera Didacta ha rappresentato un proficuo momento di confronto con metodi e pratiche didattiche innovative che necessariamente vanno riportate nel lavoro e nell’esperienza quotidiana in classe. L’IC Aurigemma ha particolarmente a cuore la trasformazione della scuola, contribuendo ogni giorno alla formazione di un futuro più inclusivo, più stimolante e più innovativo per tutti gli studenti, pertanto, non poteva mancare a questo importante appuntamento.

Fiera Didacta ha rappresentanto anche, per la Dirigente Colella, l’occasione per presentare al pubblico il percorso formativo di consulenza d’immagine denominato “Cerca e Trova i Tuoi Superpoteri” che si sta svolgendo presso l’Istituto Aurigemma e che vede coinvolti gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, fortemente innovativo, evidenzia il valore intrinseco della consulenza di immagine nella scuola del futuro. Ha introdotto i lavori Isabella Sarno di AZ Scuola srl; Francesca Batelli e Mike Sannino, speaker del Workshop, hanno presentato il progetto CCTS in modo approfondito. A conclusione è intervenuta la professoressa Filomena Colella, prima Dirigente Scolastica ad aver attuato lo stesso presso l’I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino (AV). “Il progetto – ha spiegato la Dirigente – ha lo scopo di far acquisire agli studenti la consapevolezza del proprio valore e della propria unicità, di far sviluppare al meglio le skills didattiche e personali, di prevenire i disagi tipici dell’adolescenza (body shaming, bullismo, abbandono scolastico), attraverso uno strumento oggettivo basato sulla consulenza d’immagine, sviluppando al meglio l’empowerment dello studente e fungendo da collante con altri progetti, con le stesse finalità, già in essere nelle scuola. La scuola, come comunità educante, deve supportare e accompagnare i giovani adolescenti alla scoperta del proprio valore, affinché possano fronteggiare lo smarrimento e le fragilità, tipiche della loro età. Come ci insegna Kant, l’essere umano si caratterizza per la dignità, a differenza delle cose che hanno invece un prezzo, un valore strumentale, d’uso e di scambio. Per Kant gli esseri umani non hanno mai un prezzo e hanno sempre una dignità: la dignità è il valore intrinseco di ogni persona umana, che non corrisponde ad una determinata immagine o a determinate aspettative. Nella società di oggi, questo valore spesso non viene riconosciuto, pertanto, spetta agli adulti insegnare ai ragazzi a convivere con ciò che si è, a guidarli ad avere consapevolezza di chi sono e a instillare in loro l’idea che non debbano necessariamente modificare sé stessi in funzione dell’amore e del rispetto dell’altro. Si vuole puntare, con questo progetto, a scardinare il pregiudizio e la falsa modellizzazione del dover essere”.

Fiera Didacta, inoltre, ha consentito di approfondire ulteriormente, attraverso un eccellente workshop denominato “La community delle scuole eTwinning e la piattaforma ESEP”, le possibilità offerte dai gemellaggi virtuali, che l’Aurigemma sta implementando attraverso numerosi progetti attivi. ETwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea è attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027. Si realizza attraverso una piattaforma informatica, che coinvolge i docenti, facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. È il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale. L’Aurigemma è protagonista attivo nella creazione dello spazio europeo dell’istruzione, per realizzare sistemi di formazione più resilienti e inclusivi, anche grazie all’accreditamento Erasmus+ che si pregia di aver ottenuto.

Le esperienze a Didacta sono state innumerevoli e gli stand dedicati all’Intelligenza Artificiale, all’automazione e alla robotica hanno ulteriormente arricchito i partecipanti dell’Aurigemma; tra l’altro, recentemente, 2 squadre di studenti dell’I.C. hanno vinto la sezione M-Block di robotica alle selezioni regionali, nell’ambito della Rete Territoriale di robotica educativa “ROBOCUP JUNIOR ACADEMY CAMPANIA”, classificandosi al 1° e 2° posto per la M-Block di robotica. Grande accoglienza, infine, è stata riservata alla Dirigente Colella dal Presidente dell’ANP Antonello Giannelli e dalla Vicepresidente Sandra Scicolone.

In sintesi, Didacta conferma il suo grande successo come appuntamento annuale irrinunciabile per l’aggiornamento dell’intera filiera della scuola italiana. L’esperienza ha favorito il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, creando un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore.