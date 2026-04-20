Lauro, arriva “Il Villaggio di Super Mario”: giochi e animazione per i più piccoli in Piazza Lancellotti

Il Comune di Lauro promuove una mattinata all’insegna del divertimento dedicata ai bambini e alle famiglie. Sabato 25 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00, Piazza Lancellotti si trasformerà nel “Villaggio di Super Mario”, un’area tematica ispirata al celebre personaggio dei videogiochi.

L’iniziativa prevede un ricco programma di attività pensate per i più piccoli: saranno allestiti gonfiabili, momenti di animazione e spazi dedicati all’intrattenimento. Non mancheranno stand con popcorn e zucchero filato, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Durante l’intera mattinata, i bambini potranno partecipare a giochi e attività guidate, mentre nel finale è previsto uno spettacolo conclusivo con i personaggi di Super Mario, pronti a interagire con il pubblico.

L’evento si inserisce tra le iniziative organizzate sul territorio con l’obiettivo di offrire occasioni di socialità e svago per le famiglie, valorizzando al tempo stesso gli spazi pubblici del centro cittadino.

Una mattinata pensata per unire divertimento e condivisione, trasformando Piazza Lancellotti in un luogo di incontro per grandi e piccoli.