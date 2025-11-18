Montefalcione attiva il servizio di telesoccorso per anziani: “Sicurezza semplice e immediata”

MONTEFALCIONE – Un supporto in più per gli anziani che vivono soli o che potrebbero avere bisogno di un intervento rapido in caso di emergenza. L’amministrazione comunale di Montefalcione, con un post pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato l’attivazione del servizio di telesoccorso, uno strumento pensato per garantire maggiore sicurezza e serenità nella vita quotidiana.
Si tratta di un piccolo dispositivo, facile da utilizzare, che permette di chiedere aiuto in modo immediato in caso di necessità. Un servizio che l’amministrazione definisce “un grande sostegno racchiuso in un gesto semplice”.
Come fare domanda
Le richieste possono essere presentate direttamente presso gli uffici dei Servizi Sociali nella Casa Comunale, nei seguenti orari:
• Martedì: 9:00 – 17:00
• Mercoledì: 9:00 – 13:00
• Venerdì: 9:00 – 13:00
Per chiarimenti o per un confronto diretto, i cittadini possono recarsi agli sportelli oppure contattare il numero 331 1035794.
Un progetto per proteggere chi è più fragile
L’iniziativa si inserisce nelle misure messe in campo dal Comune per rafforzare la rete di protezione sociale e garantire risposte rapide in caso di emergenza, offrendo alle famiglie e agli anziani un punto di riferimento immediato.
“La sicurezza non è mai stata così semplice” – conclude l’amministrazione.