Maltempo nel Casertano, 25 interventi in poche ore: salvati due bimbi intrappolati nelle auto

Un’ondata di maltempo violento ha colpito il Casertano sin dalle prime ore del mattino, trasformando le strade in veri e propri torrenti e mettendo in allerta l’intero sistema di soccorso provinciale. La pioggia battente, incessante, ha creato disagi diffusi e fatto scattare richieste di aiuto da ogni parte del territorio.

In prima linea i Vigili del Fuoco di Caserta, supportati dalle squadre di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese, chiamati a intervenire senza sosta tra allagamenti, smottamenti, rami pericolanti e auto in fiamme. In totale, nel giro di poche ore, sono stati portati a termine circa 25 interventi.

Castel Volturno e Mondragone le zone più colpite

Le aree più duramente investite dal maltempo sono risultate Castel Volturno e Mondragone, dove i distaccamenti locali – insieme a quello di Teano – hanno operato in maniera continuativa per fronteggiare l’emergenza.

Ed è proprio qui, nei pressi del Villaggio Coppola, che si è verificato l’episodio più critico della giornata.

Due famiglie salvate: neonati bloccati nelle auto in acqua

Durante un violento allagamento, due famiglie sono rimaste intrappolate nelle loro auto: all’interno c’erano un bimbo di un anno e un neonato di sette mesi. L’acqua stava rapidamente invadendo gli abitacoli, rendendo impossibile qualsiasi via di fuga.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Teano è riuscita a raggiungere i veicoli nonostante le condizioni estreme, mettendo in salvo i piccoli e i loro genitori e portandoli in una zona sicura. Un intervento complesso, risolto con tempestività e professionalità, che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sistema di soccorso sotto pressione

La giornata odierna conferma quanto il maltempo possa colpire con violenza improvvisa il litorale domizio e i comuni limitrofi. Vigili del Fuoco e unità operative restano mobilitate per monitorare l’evoluzione del fronte temporalesco e gestire eventuali nuove criticità.