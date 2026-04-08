Montaguto-Panni, 69enne finisce sui binari con l’auto: tragedia sfiorata

Momenti di grande tensione alla stazione di Montaguto-Panni, al confine tra Campania e Puglia, dove si è sfiorata una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Un uomo di 69 anni, per cause accidentali, ha imboccato con la propria auto i binari ferroviari invece della strada provinciale, finendo in una posizione di estremo pericolo lungo la linea.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo temere il rischio di un possibile incidente ferroviario. Decisivo è stato il tempestivo intervento della Polizia del Commissariato di Ariano Irpino, che ha gestito l’emergenza con prontezza.

Attraverso un contatto telefonico diretto, il vice questore Giulio Masini è riuscito a tranquillizzare l’uomo, fornendogli indicazioni precise e invitandolo ad abbandonare il veicolo. Poco dopo, gli agenti giunti sul posto hanno provveduto a metterlo in sicurezza.

Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa del commissariato arianese, con il coinvolgimento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e l’allertamento della Polfer di Bari e Napoli.

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone e senza danni alla circolazione ferroviaria. Dopo le verifiche, i collegamenti lungo la linea Caserta-Foggia sono ripresi, seppur con rallentamenti fino a 60 minuti per alcuni treni Alta Velocità e Intercity.

Un intervento rapido e coordinato che ha evitato il peggio, riportando la situazione alla normalità in tempi brevi.