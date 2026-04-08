Marano di Napoli, agguato nella notte: 43enne ferito a colpi di pistola

Momenti di paura nella tarda serata a Marano di Napoli, dove si è verificato un agguato a colpi d’arma da fuoco.

Intorno alle 23.30, i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere a seguito della segnalazione di alcuni colpi esplosi in strada. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato affiancato da ignoti mentre si trovava a bordo della propria auto.

I malviventi avrebbero aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi prima di darsi alla fuga. Il 43enne è stato raggiunto da quattro proiettili, riportando ferite alle gambe e al gluteo.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, avviando le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori dell’agguato.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel territorio, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.