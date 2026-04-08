Cimitile, più sicurezza davanti alle scuole: installati dossi rallentatori al plesso IACP

Intervento per la sicurezza stradale a Cimitile, dove nella mattinata sono stati installati dossi rallentatori e dispositivi di controllo della velocità all’esterno del plesso scolastico IACP.

L’obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza per gli alunni e per le famiglie, soprattutto negli orari più delicati di ingresso e uscita da scuola, quando il traffico è più intenso e il rischio di incidenti cresce.

Si tratta di un intervento concreto volto a rendere l’area più sicura, ordinata e a misura di bambino, con una particolare attenzione alla tutela dei più piccoli.

I lavori sono stati eseguiti sotto la supervisione della Polizia Municipale, in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato dall’assessore Giovanni Panagrosso, e con il supporto del consigliere delegato alla viabilità Lucia Ferrandino.

Un’azione che rientra in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca avv. Filomena Balletta, per migliorare la sicurezza stradale sul territorio e garantire maggiore tranquillità a studenti e genitori.