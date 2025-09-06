Monsignor Francesco Marino inaugura la stagione 2025/2026 del Nola Calcio

Un gesto simbolico ma ricco di significato ha aperto ufficialmente la nuova stagione sportiva del Nola Calcio. Il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, è stato infatti il primo a indossare la maglia ufficiale della stagione 2025/2026, accompagnata dalla sciarpa celebrativa del Centenario del club bianconero.

L’incontro, carico di emozione, ha rappresentato non solo un saluto spirituale ma anche un segno di vicinanza alla squadra, alla società e all’intera tifoseria. Il vescovo ha accolto con entusiasmo i simboli del Nola Calcio, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di comunità, identità e condivisione di valori.

Il club, che si prepara a vivere un’annata speciale nel segno del Centenario, rafforza così il legame profondo con la città e con le sue istituzioni, unendo passione calcistica, storia e tradizione.