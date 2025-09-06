La Cartapesta Nolana protagonista a Novara: al via la prima edizione delle “Esposizioni delle Magnificenze ed Eccellenze dell’Artigianato Italiano”

La Cartapesta Nolana varca i confini regionali per portare la sua arte e la sua tradizione a Novara, in occasione della prima edizione delle “Esposizioni delle Magnificenze ed Eccellenze dell’Artigianato Italiano”, in programma dal 12 al 14 settembre 2025.

Un appuntamento di rilievo nazionale che vede il coinvolgimento di diversi comuni piemontesi – Vicolungo, Oleggio, Cressa, Fontaneto, Romentino e Vaprio d’Agogna – e che pone al centro la valorizzazione delle arti manuali e dei saperi tramandati di generazione in generazione.

Il Consorzio della Cartapesta Nolana, con il proprio marchio ufficialmente registrato, sarà presente con i maestri cartapestai, chiamati a rappresentare una delle più antiche e prestigiose tradizioni artigiane italiane. La partecipazione di Nola a questo evento sottolinea il riconoscimento nazionale della cartapesta come espressione di eccellenza culturale e artistica.

Come sottolineato dalla dottoressa Lucia Casaburo, del Comune di Vicolungo, l’iniziativa è frutto di un lavoro condiviso con enti locali e associazioni di rilievo come Lions Club, Rotary, FRACH Italiano O.D.V. e l’Associazione Magnificenze ed Eccellenze dell’Artigianato.

Sotto il motto “Tradizione in forma d’arte. Nola, capitale della Cartapesta”, i maestri artigiani porteranno a Novara la creatività, la manualità e il patrimonio culturale che rendono la cartapesta nolana un simbolo unico e riconosciuto.

Dove: Novara – vari comuni aderenti

Quando: 12, 13 e 14 settembre 2025

Evento: 1ª Edizione “Esposizioni delle Magnificenze ed Eccellenze dell’Artigianato Italiano”

Un’occasione prestigiosa in cui la cartapesta nolana potrà brillare al fianco delle migliori espressioni dell’artigianato italiano, consolidando ancora di più la sua fama a livello nazionale.