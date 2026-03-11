Meteo Irpinia, tempo variabile e possibili rovesci nel pomeriggio di giovedì 12 marzo

IRPINIA — L’Irpinia continua ad essere interessata da condizioni meteorologiche variabili, con una certa instabilità che nelle ultime ore si è manifestata soprattutto nelle zone centro-orientali della provincia. Secondo il bollettino meteorologico emesso l’11 marzo alle ore 22:35, anche nella giornata di domani non si esclude la possibilità di nuove precipitazioni.

Per giovedì 12 marzo 2026 è prevista infatti una situazione caratterizzata da alternanza tra nuvole e schiarite nel corso della giornata. Nel pomeriggio potranno verificarsi isolati e brevi rovesci, più probabili nelle aree dell’Alta Irpinia, dove l’instabilità atmosferica potrebbe risultare leggermente più accentuata.

Nelle prime ore del mattino si segnala inoltre la possibilità di dense foschie o banchi di nebbia nelle aree vallive, fenomeno tipico delle giornate con elevata umidità e scarsa ventilazione.

Per quanto riguarda le temperature, si registrerà un lieve calo nei valori massimi, mentre le minime resteranno stazionarie o in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno deboli o localmente moderati, provenienti prevalentemente dai quadranti occidentali.

Nel complesso la giornata si presenterà quindi con condizioni di tempo variabile, tipiche del periodo primaverile, con momenti di sole alternati a passaggi nuvolosi e la possibilità di qualche breve episodio piovoso nel pomeriggio.