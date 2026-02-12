Meteo Irpinia: miglioramento temporaneo venerdì 13 febbraio

Secondo il bollettino meteorologico emesso dall’Osservatorio di Montevergine alle ore 22:35 del 12 febbraio 2026, dopo il passaggio dell’ennesima perturbazione atlantica che ha caratterizzato la giornata odierna, l’Irpinia si prepara a una fase di temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche.
Per venerdì 13 febbraio 2026 sono previste, fino al primo pomeriggio, condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso, con tempo complessivamente stabile su gran parte del territorio provinciale. Dalla seconda parte della giornata è atteso invece un progressivo aumento della nuvolosità, segnale di una possibile nuova fase di variabilità nelle ore successive.
Sul fronte termico, le temperature minime risulteranno in lieve diminuzione, mentre le massime sono previste in aumento, determinando un’escursione termica più marcata rispetto alle ultime ore. I venti soffieranno deboli o moderati, inizialmente dai quadranti occidentali, per poi disporsi da sud verso fine giornata.