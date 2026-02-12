Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 12 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e i ritardatari

Nuova estrazione per i giochi numerici nazionali di giovedì 12 febbraio 2026. Di seguito le combinazioni ufficiali del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, insieme alle quote e ai numeri che registrano i maggiori ritardi.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco le cinquine estratte sulle undici ruote:
•Bari: 59 – 27 – 52 – 63 – 12
•Cagliari: 51 – 02 – 87 – 11 – 25
•Firenze: 71 – 20 – 87 – 65 – 25
•Genova: 87 – 07 – 90 – 32 – 18
•Milano: 81 – 89 – 49 – 03 – 51
•Napoli: 56 – 79 – 80 – 14 – 81
•Palermo: 59 – 77 – 61 – 42 – 67
•Roma: 26 – 76 – 54 – 42 – 55
•Torino: 73 – 52 – 26 – 44 – 50
•Venezia: 09 – 29 – 43 – 63 – 39
•Nazionale: 14 – 49 – 53 – 71 – 28
I numeri del 10eLotto
I venti numeri estratti sono:
02 – 07 – 09 – 20 – 26 – 27 – 29 – 51 – 52 – 56 – 59 – 71 – 73 – 76 – 77 – 79 – 81 – 87 – 89 – 90
•Numero Oro: 59
•Doppio Oro: 59 – 27
Extra: 03 – 11 – 12 – 14 – 25 – 32 – 42 – 43 – 44 – 49 – 54 – 61 – 63 – 65 – 80
Superenalotto: combinazione vincente
La sestina estratta è:
05 – 11 – 35 – 52 – 80 – 85 •Jolly: 66 •SuperStar: 29
Il jackpot per questa estrazione è stato di 119.400.000 euro, mentre per il concorso successivo del 13 febbraio 2026 sale a 120.100.000 euro.
Le quote del concorso n.25
Superenalotto
•Punti 6: 0 vincite
•Punti 5+: 0 vincite
•Punti 5: 6 vincite da 30.218,63 euro
•Punti 4: 740 vincite da 257,93 euro
•Punti 3: 25.724 vincite da 21,85 euro
•Punti 2: 378.953 vincite da 5,00 euro
SuperStar
•Punti 5+SB: 0
•Punti 5SS: 0
•Punti 4SS: 2 vincite da 25.793,00 euro
•Punti 3SS: 164 vincite da 2.185,00 euro
•Punti 2SS: 2.010 vincite da 100,00 euro
•Punti 1SS: 12.989 vincite da 10,00 euro
•Punti 0SS: 25.573 vincite da 5,00 euro
Seconda Chance e WinBox:
•Vincite Seconda Chance 50 euro: 106
•Vincite Seconda Chance 3 euro: 15.927
•Vincite WinBox 1: 2.219
•Vincite WinBox 2: 259.009
•Totale vincite Seconda Chance: 16.033
•Totale vincite WinBox: 261.228
I numeri ritardatari del Lotto
Tra i numeri con il maggior ritardo in assoluto spiccano:
•Cagliari 55 (111 estrazioni)
•Torino 18 (107)
•Genova 34 (98)
•Cagliari 10 (94)
•Genova 69 (92)
•Nazionale 27 (91)
•Firenze 16 (91)
•Torino 34 (88)
•Milano 55 (86)
•Napoli 3 (85)
Numeri più ritardatari per ruota
•Bari: 41 (70) – 23 (66) – 64 (53)
•Cagliari: 55 (111) – 10 (94) – 21 (73)
•Firenze: 16 (91) – 14 (79) – 77 (74)
•Genova: 34 (98) – 69 (92) – 80 (54)
•Milano: 55 (86) – 45 (60) – 26 (59)
•Napoli: 3 (85) – 84 (66) – 88 (63)
•Palermo: 85 (62) – 73 (57) – 46 (52)
•Roma: 81 (77) – 89 (70) – 82 e 25 (69)
•Torino: 18 (107) – 34 (88) – 40 (61)
•Venezia: 24 (83) – 20 (54) – 48 (51)
•Nazionale: 27 (91) – 31 (68) – 17 (66)
I ritardatari del Superenalotto
Per il prossimo concorso i numeri con il maggior ritardo sono:
87 (da 58) – 62 (da 54) – 23 (da 45) – 70 (da 41) – 48 e 59 (da 40) – 10 (da 39).