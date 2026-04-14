Meteo Irpinia, mercoledì 15 aprile: piogge nella notte, poi variabilità con possibili temporali
Cielo instabile sull’Irpinia nella giornata di mercoledì 15 aprile 2026. Secondo le previsioni, la notte sarà caratterizzata da condizioni di cielo molto nuvoloso, accompagnato da precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.
Nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento solo parziale: prevarranno infatti condizioni di variabilità, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Non si escludono fenomeni localizzati nelle ore pomeridiane, che potranno risultare anche intensi soprattutto nelle aree dell’avellinese, lungo la fascia del Partenio e nel Vallo di Lauro.
Per quanto riguarda le temperature, si registra un lieve calo nei valori minimi, mentre le massime resteranno sostanzialmente stabili.
I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, con possibili rinforzi a livello locale.
Una giornata dunque all’insegna dell’instabilità, con attenzione ai possibili rovesci improvvisi soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.