MERCOGLIANO. Cerimonia in ricordo del sacrificio di Salvo D’Acquisto. Inaugurazione di un cippo a lui dedicato

Salvo D’Acquisto, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Militare, moriva il 22 settembre del 1943 fucilato dai nazifascisti.

Venerdì 15 ottobre 2021, a circa 78 anni di distanza da quel giorno e in occasione dell’anniversario di nascita (Napoli, 15 ottobre 1920), Mercogliano lo ricorderà con l’inaugurazione di un cippo a lui dedicato, che si terrà alle ore 15.30 nella Villa Comunale sita in via Michele Santangelo,

La cerimonia, organizzata dal Comune di Mercogliano e dalla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sarà accompagnata dalle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, in una solenne cornice composta da Carabinieri in Grande Uniforme.

Alla commemorazione, che si terrà nel rispetto delle vigenti norme anti-COVID, è prevista la partecipazione di autorità civili, militari e religiose.

