McTOMINAY FERMA L’INTER

Due volte avanti i nerazzurri, due volte ripresi dal Napoli. Lo scozzese firma il 2-2 e spegne il tentativo di fuga Scudetto.

San Siro accende le luci, l’Inter prova lo strappo, il Napoli risponde con orgoglio. Finisce 2-2, un pareggio che fa rumore e che porta una firma chiarissima: Scott McTominay. Due gol, due risposte immediate, due schiaffi all’idea di fuga nerazzurra.

L’Inter resta in testa alla classifica, ma senza scappare. Il Napoli resta agganciato, vivo, competitivo. E lo fa nel modo più difficile: rimontando due volte in casa della capolista.

L’INTER PARTE FORTE, IL NAPOLI RESISTE

I nerazzurri fanno la partita nella prima parte di gara e trovano il vantaggio al 9’: errore in uscita del Napoli, azione rapida e Dimarco incrocia col sinistro battendo Milinkovic-Savic. San Siro spinge, l’Inter sembra in controllo.

Il Napoli però non si scompone. Attende, soffre, resta compatto. Alla prima vera crepa nella linea interista, colpisce: McTominay si fa perdonare un errore precedente e al 26’ firma l’1-1 con un inserimento da attaccante vero.

RIGORE, POLEMICHE E PANCHINA IN FIAMME

Nella ripresa l’inerzia sembra girare dalla parte azzurra, ma l’episodio chiave arriva a favore dell’Inter. Calhanoglu trasforma dal dischetto il rigore che riporta avanti i nerazzurri. Proteste furiose dalla panchina del Napoli: Conte perde il controllo e viene espulso.

Sembra il colpo decisivo. Non lo è.

ANCORA LUI, ANCORA McTOMINAY

Il Napoli non si arrende. Conte guarda dalla tribuna, la squadra risponde sul campo. Un pallone sporco, una seconda palla recuperata, l’ennesimo inserimento perfetto: McTominay firma il 2-2 all’81’, gelando San Siro e zittendo l’idea di fuga Scudetto.

Nel recupero l’Inter sfiora il colpo del ko, ma il palo salva il Napoli. È l’ultimo brivido di una notte intensa.

IL MESSAGGIO

L’Inter resta davanti, ma il Napoli manda un segnale chiarissimo: per lo Scudetto bisognerà passare anche da qui. Carattere, personalità, risposta nei momenti peggiori. E un leader inatteso che si prende la scena.

McTominay non è solo un centrocampista.

È il simbolo di un Napoli che non molla mai.

TABELLINO

INTER – NAPOLI 2-2

Marcatori:

9’ Dimarco (I), 26’ McTominay (N), 72’ rig. Calhanoglu (I), 81’ McTominay (N)

INTER (3-5-2):

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni;

Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (88’ Sucic), Zielinski (62’ Mkhitaryan), Dimarco (88’ Carlos Augusto);

Lautaro Martinez, Thuram (83’ Esposito).

Allenatore: Chivu.

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Beukema (78’ Lang), Rrahmani, Juan Jesus;

Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola;

Politano, Elmas;

Hojlund.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Juan Jesus (N)

Espulsi: Conte (N)