I bambini di Marzano di Nola unitamente ai genitori ringraziano di cuore il Sindaco Francesco Addeo per il costante impegno profuso a loro favore in tantissime belle iniziative. In particolare il campo estivo, per bambini dai 6 agli 11 anni, che ha proposto, anche quest’anno, interessanti attività ludiche, ricreative e di apprendimento e il nuovo campo sportivo, che ha consentito la formazione di una scuola calcio per bambini e costituisce occasione di aggregazione, sano sport e divertimento.