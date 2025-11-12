Rosa De Sapio – Lista “Scegliamo Monteforte”: Rilanciare il commercio locale: un Fondo Comune per le attività virtuose e agevolazioni per chi investe nel centro storico

«Il commercio locale è il cuore pulsante della nostra comunità e rappresenta un patrimonio che va sostenuto e valorizzato» – dichiara Rosa De Sapio, candidata con la lista Scegliamo Monteforte.

Per favorire la ripresa e la crescita delle attività economiche nel territorio, la candidata propone la creazione di un Fondo Comune per il Commercio, destinato a tutte le attività virtuose del paese, ovvero quelle imprese che operano in regola, che mantengono un bilancio sano e contribuiscono in modo concreto alla vita economica e sociale di Monteforte Irpino.

«Attraverso questo fondo – spiega De Sapio – vogliamo offrire un sostegno concreto ai commercianti che lavorano con serietà, creando una rete solidale tra le attività del territorio. È un modo per premiare chi tiene viva l’economia locale e allo stesso tempo per generare nuove opportunità di sviluppo».

A questa misura si aggiunge una forte agevolazione per i nuovi imprenditori:

a chi aprirà un’attività nel centro storico di Monteforte Irpino saranno detassate le imposte comunali per i primi tre anni.

«Vogliamo riportare la vita nel cuore del nostro paese – conclude Rosa De Sapio – e dare un segnale chiaro a chi ha il coraggio di investire nel nostro futuro. Scegliamo Monteforte significa proprio questo: scegliere di far ripartire insieme la nostra comunità».