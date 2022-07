Marigliano, scarti della lavorazione industriale abbandonati: l’azienda responsabile tradita da una fattura

Bolle e fatture buttate via insieme agli scarti della lavorazione industriale hanno incastrato chi ha abbandonato un cumulo di rifiuti nel rione Pontecitra di Marigliano. Si tratta di un’azienda di Acerra, che è stata denunciata all’autorità giudiziaria oltre ad aver ricevuto una salata sanzione.

I pirati dell’ambiente sono stati beccati nel corso di un sopralluogo effettuato dalla polizia locale insieme con il personale della società che svolge il servizio di igiene urbana.

E’, infatti, durante uno dei controlli in atto in questi giorni che è stato notato il grosso cumulo di rifiuti speciali illecitamente sversati nel popoloso quartiere alla periferia di Marigliano.

Armati di guanti e pazienza i caschi bianchi diretti dal maggiore Emiliano Nacar hanno rovistato nei sacchi per trovare tracce che portassero alla provenienza degli scarti che invece di essere smaltiti attraverso la filiera legale sono stati depositati per strada. Il lavoro di ricerca ha prodotto gli esiti sperati, tant’è che grazie al ritrovamento di documenti come bolle e fatture si è potuto risalire ai responsabili.

“Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro di squadra effettuato insieme con l’ufficio ecologia e ci spinge a rafforzare i controlli per scoraggiare i malintenzionati e tutelare il territorio comunale. Il servizio che abbiamo messo in campo – spiega il comandante della polizia locale Emiliano Nacar – sarà ulteriormente potenziato per tutto il periodo estivo. In più saranno assunti agenti stagionali per arginare il fenomeno dei roghi”.

“Chi si macchia di questi crimini non solo mette in pericolo la salute dell’ambiente ma – sottolinea il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – crea le condizioni di un degrado generalizzato destinato a penalizzare l’intero territorio. E’ per questo, a tutela dei nostri concittadini e per stanare gli autori di questi gesti, che è stata predisposta l’installazione di nuove telecamere a Pontecitra, operazione in programma per settembre quando procederemo anche ad affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza”.

adsense – Responsive – Post Articolo