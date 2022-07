Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, di oggi giovedì 14 luglio 2022, intorno alle 18,30 ad Avella in via Carlo III. A rimanere ferito un 48enne che si trovava in sella ad una vespa. Non risultano coinvolti altri veicoli, sono ì Carabinieri della Stazione di Avella intervenuti sul posto a chiarire la dinamica. Il ferito è stato soccorso da una Ambulanza del 118 intervenuta da Avellino e trasportato al Pronto Soccorso.

