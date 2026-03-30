Marano, rissa tra giovanissimi finisce nel sangue: due accoltellati, uno è grave

NAPOLI – Ancora violenza tra giovanissimi nel napoletano. Nella serata di ieri, a Marano, una rissa scoppiata nei pressi dell’area delle giostrine, in zona stadio comunale, è degenerata in un accoltellamento.

Due ragazzi, entrambi residenti a Mugnano, sono rimasti feriti durante lo scontro. Immediato l’intervento dei soccorsi: uno dei due è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli in codice rosso e verserebbe in condizioni serie, mentre l’altro è stato trasferito al pronto soccorso di Giugliano.

L’episodio riaccende i riflettori su una zona da tempo segnalata per criticità legate alla sicurezza. Proprio nell’area delle giostrine, infatti, si verificano con frequenza episodi di violenza tra gruppi di giovani, alimentando crescente preoccupazione tra i residenti.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, sui social circola anche un video che documenterebbe alcune fasi della rissa, ora al vaglio degli investigatori.