Afragola, notte di paura al Rione Salicelle: spari tra le case, il prefetto rafforza i controlli

AFRAGOLA – Momenti di forte tensione nella notte tra venerdì e sabato al Rione Salicelle, dove alcuni individui hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco tra le abitazioni, seminando paura tra i residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una “stesa”, un’azione intimidatoria che non avrebbe avuto un obiettivo preciso ma sarebbe stata finalizzata a lanciare un segnale nel contesto delle dinamiche criminali locali. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno effettuato i rilievi e repertato diversi bossoli.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a persone o cose, ma l’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza in un’area già più volte segnalata per criticità legate alla presenza della criminalità.

A seguito dell’accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli sul territorio, in vista anche del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi e contenere eventuali tensioni tra gruppi criminali.

Sulla vicenda intervengono anche esponenti politici locali, che chiedono un rafforzamento costante della presenza delle forze dell’ordine: “Non possiamo permettere che interi quartieri diventino ostaggio di intimidazioni e violenza. È necessario garantire sicurezza e legalità ai cittadini”, sottolineano, evidenziando la necessità di un’azione più incisiva contro le piazze di spaccio e le attività illegali diffuse sul territorio.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’accaduto.