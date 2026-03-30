Mugnano del Cardinale aderisce a “Irpinia. Place to be”: sviluppo, giovani e territorio al centro

Il Comune di Mugnano del Cardinale compie un passo importante verso il futuro aderendo ufficialmente al progetto “Irpinia. Place to be”, attraverso la delibera n. 30 del 26 marzo 2026. Un’iniziativa che punta alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di nuove opportunità per la comunità locale.

La proposta, avanzata dal sindaco Alessandro Napolitano, è stata condivisa dall’intera giunta comunale, che ne ha riconosciuto il valore strategico per la crescita del paese. Un’adesione che si inserisce in una visione più ampia di sviluppo, fondata sulla capacità di fare rete e di rendere il territorio più attrattivo.

Determinante anche il contributo degli assessori. La vicesindaco Carmelina Sanseverino, con delega alle politiche sociali, ha sottolineato come il progetto rappresenti un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e territorio, favorendo iniziative inclusive e migliorando la qualità dei servizi, soprattutto per le fasce più fragili.

Sulla stessa linea Grazia De Stefano, delegata alle politiche giovanili, che vede nell’adesione una concreta opportunità per offrire nuove prospettive ai giovani. Eventi, attività culturali e sviluppo del turismo possono infatti stimolare partecipazione, creatività e nuove possibilità occupazionali.

Importante anche il punto di vista dell’assessore al SUAP Giovanni Valentino, che evidenzia le ricadute positive sul tessuto economico locale: l’aumento dell’attrattività del territorio può tradursi in nuove opportunità per imprese e commercianti, incentivando investimenti e servizi legati all’accoglienza.

Nel complesso, l’adesione viene interpretata come una scelta concreta e condivisa, capace di mettere insieme aspetti sociali, economici e culturali, con l’obiettivo di dare nuove prospettive a Mugnano del Cardinale.

L’iniziativa rientra nel progetto della Fondazione Sistema Irpinia, guidata da Gerardo Capozza, che mira a rendere l’Irpinia una destinazione turistica sempre più riconoscibile e organizzata.

Un passo in avanti significativo, dopo quello già compiuto dalla Provincia di Avellino, per dare maggiore visibilità al territorio e costruire nuove opportunità di crescita per l’intera comunità.