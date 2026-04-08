Sirignano riscopre il principe Giuseppe Caravita: memoria e identità nel libro di Pasquale Colucci

Martedì 7 aprile, nelle sale cariche di storia del Palazzo degli Studi Filosofici, si è svolto un incontro che ha saputo andare ben oltre la semplice presentazione editoriale. Un appuntamento che ha restituito voce e spessore a una figura centrale per la memoria storica di Sirignano: il principe Giuseppe protagonista di una stagione politica e civile che merita oggi di essere riletta con attenzione e consapevolezza.

A guidare questo viaggio nella memoria è stato il professor Pasquale Colucci, che ha presentato il suo ultimo lavoro dedicato alla biografia politica di quello che non fu soltanto un nobile, ma un autentico gentiluomo napoletano.

Un’opera che non si limita a raccontare, ma ricostruisce con rigore e passione un intero percorso umano e istituzionale. Dietro le pagine del volume si intravede infatti un lavoro lungo e meticoloso: tempo dedicato alle ricerche, studi approfonditi, consultazione di archivi, raccolta di testimonianze e recupero di aneddoti che restituiscono tridimensionalità a una figura altrimenti destinata a rimanere confinata nei margini della storia.

È sufficiente scorrere l’imponente apparato di fonti citate nelle pagine finali del libro per comprendere la portata dell’impegno profuso. Un lavoro che oggi rappresenta, per la comunità di Sirignano, non solo motivo di orgoglio, ma anche uno strumento prezioso per riscoprire le proprie radici. Il racconto segue passo dopo passo le tappe fondamentali della vita del principe: dall’infanzia all’adolescenza, fino alla maturità, soffermandosi anche sulle circostanze che lo portarono a ottenere il titolo nobiliare e ad affermarsi nel contesto politico e sociale del suo tempo.

A rendere ancora più significativa la presentazione è stata la presenza di alcuni discendenti diretti del principe, giunti per rendere omaggio al lavoro del professor Colucci e alla memoria del loro illustre avo.

Grazie prof. Pasquale, da tutta l’amministrazione di Sirignano.

Si invitano i cittadini alla lettura del libro che potrete trovare anche presso la sede del comune di Sirignano.