Manfredi: “Commissioni elette all’unanimità, ora il Consiglio regionale è pienamente operativo”(FOTO)

Il Consiglio regionale della Campania imprime un’accelerazione alla propria attività istituzionale. In un’unica giornata sono stati eletti all’unanimità gli otto Uffici di Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti, un passaggio che consente all’assemblea di tornare pienamente operativa dopo una fase di stallo.

A sottolineare il valore politico e istituzionale dell’intesa è stato il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, che ha evidenziato come il risultato sia stato possibile grazie al contributo congiunto di maggioranza e opposizione. Una collaborazione definita “necessaria” per rispettare il dovere di garantire il funzionamento dell’ente e dare risposte concrete al territorio.

Con l’insediamento delle Commissioni, sono già partiti i primi atti operativi: diversi provvedimenti sono stati assegnati alle Commissioni competenti e, nelle ultime ore, i neo presidenti hanno avviato la costituzione degli Uffici di Presidenza per dare inizio ai lavori. Un segnale di ripartenza che punta a recuperare tempo e affrontare le prossime sfide legislative.

Il calendario istituzionale prevede ora un ulteriore passaggio: nella prossima settimana sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per programmare una nuova seduta del Consiglio regionale, durante la quale verranno istituite quattro Commissioni Speciali. I vertici di questi organismi saranno espressi dall’Opposizione, con l’obiettivo di rafforzare le funzioni di controllo e proposta della minoranza.

Nel messaggio diffuso, Manfredi ha inoltre rivolto un pensiero personale al consigliere Carlo Ceparano, eletto vicepresidente della V Commissione, assente alla seduta per seri impegni familiari, esprimendo vicinanza e solidarietà.

Un passaggio che segna, dunque, il ritorno alla piena operatività del Consiglio regionale e che apre una nuova fase di lavoro, con l’impegno dichiarato di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini campani.