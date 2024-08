Maltempo nel Mandamento Baianese: Piogge Torrenziali causano disagi alla Circolazione e Allagamenti. Chiuso il Casello di Baiano

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Mandamento Baianese è stato colpito da forti piogge torrenziali che hanno provocato numerosi disagi alla circolazione e situazioni di emergenza in diverse località. In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono stati impegnati su più fronti, soprattutto lungo la via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati a causa dell’accumulo di acqua e detriti sulla carreggiata.

La situazione è diventata critica, richiedendo la temporanea chiusura del casello autostradale sia in entrata che in uscita, per permettere la rimozione dei detriti e garantire la sicurezza degli automobilisti. La chiusura ha provocato ulteriori disagi alla circolazione, già fortemente rallentata dalle condizioni meteo avverse.

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente ha esondato, invadendo la statale 7 bis e causando seri problemi alla viabilità non solo nel comune stesso, ma anche nei vicini centri di Sirignano e Baiano. L’acqua ha coperto la strada, rendendo difficoltoso il transito e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti della zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, la Protezione Civile e l’Anas, che stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare la viabilità. Le operazioni di rimozione dei detriti e di drenaggio delle acque sono tuttora in corso e le autorità raccomandano la massima prudenza agli automobilisti.

La situazione è sotto costante monitoraggio, e si spera che nelle prossime ore le condizioni meteo migliorino, permettendo il rapido ritorno alla normalità.