Maddaloni, 40enne armato di pistola e mazza arrestato dopo aver minacciato dei minorenni

Momenti di paura nella zona del “Villaggio dei Ragazzi”, dove un uomo di 40 anni, di origine ucraina, è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato un gruppo di ragazzi con una pistola e una mazza da baseball.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe prima inveito contro i minorenni, poi estratto l’arma da fuoco e infine colpito uno di loro con la mazza. Il giovane è stato medicato e le ferite sono state giudicate guaribili.

La segnalazione al 113 ha fatto scattare l’intervento immediato degli agenti del commissariato di Maddaloni. Alla vista della pattuglia, il quarantenne ha tentato di nascondere la pistola, completa di caricatore e cartucce. Gli agenti hanno sequestrato l’arma e la mazza usata per l’aggressione.

Il sospetto è stato arrestato in flagranza con le accuse di porto abusivo di arma da fuoco, porto ingiustificato di oggetto atto a offendere, minaccia aggravata e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria si trova agli arresti domiciliari.

Gli investigatori stanno ora verificando la provenienza dell’arma. La Polizia ha sottolineato che il rapido intervento ha evitato conseguenze più gravi.