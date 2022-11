M.I.D. Coordinamento Regione Campania a sostegno dell’iniziativa Bologna for Community accompagna CHIAM chiAMA

Bologna for Community accompagna CHIAMA chiAMA è l’evento organizzato da PMG Italia Società Benefit e dedicato all’associazione MondoDonna Onlus. Il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità, in occasione della partita del 12 novembre tra Bologna Fc e Sassuolo allo stadio Dall’Ara, sarà dedicato al contrasto della violenza sulle donne con disabilità, in collaborazione con lo sportello antiviolenza CHIAMA chiAMA. Ad arricchire l’appuntamento il commento tecnico a cura di Katia Serra e la presenza di Enzo Contemi, atleta paralimpico del gruppo sportivo paralimpico dello Stato Maggiore della Difesa.

Alla presenza della vicesindaca Emily Clancy e di Alessandro Alberani testimonial dell’evento, PMG Italia e MondoDonna Onlus, durante il lancio dell’evento, hanno firmato un accordo di collaborazione affinché PMG si impegni a dedicare un evento allo sportello antiviolenza CHIAMA chiAMA ogni anno. Il fine è quello di portare l’attenzione ancora una volta sul fenomeno della violenza di genere, ma declinato nel caso delle donne con disabilità. Le violenze possono essere fisiche, psicologiche, economiche, possono essere minacce, umiliazioni che la presenza di una disabilità può rendere ancora più difficili da affrontare. Inoltre, le donne con disabilità possono sperimentare situazioni di violenza da parte delle persone, anche professionisti e operatori, che si dovrebbero prendere cura di loro, confondendo la violenza con la cura e trovarsi in una situazione di grande fragilità. Nonostante secondo il Forum europeo sulla disabilità le donne disabili abbiano da due a cinque volte più probabilità di subire violenza rispetto ad altre donne, i servizi antiviolenza accessibili, non solo da un punto di vista fisico, ma anche nel senso di vicinanza alle donne con disabilità sono pochi.

Per questo gli sportelli CHIAMA chiAMA, inaugurati a Bologna nel 2020 dall’Associazione MondoDonna onlus (capofila del progetto) e dall’AIAS di Bologna (Associazione Italiana Assistenza Spastici), sono un’importante sperimentazione ed esempio di buona pratica. Strutturati in termini di multidisciplinarietà e flessibilità, gli sportelli hanno svolto molteplici attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della violenza nei confronti delle donne disabili.

Alcuni dati degli sportelli bolognesi: da gennaio 2022 a oggi si sono rivolte agli sportelli del territorio bolognese otto nuove donne, alle quali vanno aggiunte quattro che hanno iniziato un percorso di sostegno dal 2020. L’età prevalente è quella tra i 40 e i 50 anni; per lo più sono portatrici di vissuti di violenza che sommano la violenza fisica a quella psicologica ed economica.

PMG Italia, che da sempre si adopera per garantire pari diritti alle persone con fragilità, vuole anche con questa iniziativa contribuire a stimolare un cambiamento positivo nella società e migliorare la qualità della vita, difendendo le diversità e promuovendo inclusione e integrazione.

Da quest’anno la collaborazione di PMG Italia e MondoDonna Onlus sarà ricorrente, dando vita a nuove iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.