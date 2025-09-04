“L’ululato liberato: via libera al Partenio, Avellino-Monza riporta la Serie B nella tana dei Lupi.

Avellino – È ufficiale: lo stadio Partenio-Lombardi ha ricevuto il via libera per ospitare la prossima sfida di Serie B. Venerdì 12 settembre, alle ore 20.30, i Lupi torneranno a giocare nella loro casa per affrontare il Monza, in un match che segna il ritorno del grande calcio sotto i riflettori irpini.

L’impianto, dopo settimane di verifiche e lavori di adeguamento, ha ottenuto l’ok delle autorità competenti. Una notizia attesa da società e tifosi, che potranno così riempire nuovamente gli spalti di quello che resta il cuore pulsante della passione biancoverde.

Per l’Avellino si tratta di un appuntamento dal valore simbolico e sportivo: la prima gara interna della stagione contro una delle formazioni più ambiziose del campionato il Monza.

Venerdì sera il Partenio-Lombardi non sarà soltanto lo scenario di una partita, ma il teatro di un ritorno atteso: quello della Serie B nella tana dei Lupi, dove il calcio torna a respirare emozioni autentiche.