Grottaminarda, il 11 settembre suona la prima campanella all’Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”

GROTTAMINARDA – Giovedì 11 settembre torneranno a riaprirsi i cancelli delle scuole cittadine. L’Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” darà regolarmente avvio alle attività didattiche, come stabilito dal Consiglio d’Istituto.

L’organizzazione degli spazi resta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno: gli studenti della Secondaria di Secondo Grado continueranno a frequentare il plesso di Contrada Perazzo, dove ha sede anche la Dirigenza; i bambini della Scuola dell’Infanzia resteranno nel plesso della frazione Carpignano; mentre gli alunni della Primaria e della Secondaria di Primo Grado torneranno nelle aule del plesso centrale di via Alcide De Gasperi, distribuiti tra piano terra, primo e secondo piano della prima ala dell’edificio.

Intanto, nell’altra ala del complesso proseguono i lavori di adeguamento sismico, insieme a quelli per la riqualificazione della palestra e la realizzazione della mensa. I cantieri – spiegano dal Comune – sono separati e indipendenti, e non interferiranno con le attività scolastiche.

«Siamo pronti per la prima campanella – ha dichiarato Marilisa Grillo, delegata all’Istruzione e ai Lavori Pubblici –. I lavori all’edificio scolastico sono stati la tematica centrale di questa estate. Grazie all’impegno costante degli uffici comunali, della direzione lavori, del coordinamento sulla sicurezza e dell’impresa, la scuola riaprirà in condizioni di sicurezza e senza disagi per gli studenti».

Entro fine settembre dovrebbe essere completata anche l’ala delle scuole medie. «In quel momento – aggiunge Grillo – organizzeremo con responsabilità il trasferimento delle attività nella parte ristrutturata, così da non penalizzare il percorso scolastico degli alunni».