Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 29 gennaio

Serata ricca di attesa e speranze per gli appassionati dei giochi a premi. Giovedì 29 gennaio 2026 si è svolta una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con numeri vincenti distribuiti su tutte le ruote e un jackpot che continua a crescere.

I numeri vincenti del Lotto

Di seguito le combinazioni estratte sulle dieci ruote più la Nazionale:

• Bari: 52 – 71 – 81 – 90 – 43

• Cagliari: 75 – 28 – 2 – 58 – 15

• Firenze: 73 – 57 – 22 – 69 – 86

• Genova: 29 – 48 – 39 – 60 – 56

• Milano: 3 – 50 – 69 – 14 – 90

• Napoli: 73 – 42 – 85 – 67 – 12

• Palermo: 68 – 72 – 23 – 66 – 9

• Roma: 20 – 26 – 19 – 66 – 56

• Torino: 75 – 4 – 81 – 14 – 64

• Venezia: 12 – 15 – 64 – 67 – 30

• Nazionale: 64 – 80 – 85 – 33 – 75

La serie fortunata del 10eLotto

Per il 10eLotto, l’estrazione del 29 gennaio ha premiato i seguenti 20 numeri vincenti:

2 – 3 – 4 – 12 – 15 – 20 – 26 – 28 – 29 – 42 – 48 – 50 – 52 – 57 – 68 – 71 – 72 – 73 – 75 – 81

• Numero Oro: 52

• Doppio Oro: 52 – 71

• Numeri Extra: 14 – 19 – 22 – 23 – 39 – 43 – 58 – 60 – 64 – 66 – 67 – 69 – 85 – 86 – 90

Superenalotto: combinazione e jackpot

Nessun “6” nell’estrazione del Superenalotto del 29 gennaio 2026, ma il montepremi continua a salire.

• Combinazione vincente: 29 – 30 – 34 – 56 – 66 – 80

• Numero Jolly: 88

• Numero Superstar: 11

Il jackpot del concorso del 29 gennaio ha raggiunto 112.500.000 euro, mentre per la successiva estrazione del 30 gennaio 2026 sale a 113.200.000 euro.

Le quote del concorso Superenalotto/Superstar n. 17

Superenalotto

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+: 0 vincite

• Punti 5: 2 vincite da 89.599,47 euro

• Punti 4: 412 vincite da 442,00 euro

• Punti 3: 16.589 vincite da 33,09 euro

• Punti 2: 283.782 vincite da 6,01 euro

Superstar

• Punti 6SB: 0

• Punti 5+SB: 0

• Punti 5SS: 0

• Punti 4SS: 3 vincite da 44.200,00 euro

• Punti 3SS: 113 vincite da 3.309,00 euro

• Punti 2SS: 2.227 vincite da 100,00 euro

• Punti 1SS: 15.427 vincite da 10,00 euro

• Punti 0SS: 39.640 vincite da 5,00 euro

Completano il quadro le vincite Seconda Chance e WinBox, per un totale di 15.869 premi Seconda Chance e 258.346 vincite WinBox.

I numeri ritardatari in vista della prossima estrazione

Per l’estrazione del 30 gennaio 2026, restano sotto osservazione diversi numeri che mancano da molte estrazioni. Tra i ritardatari assoluti spiccano:

• Firenze: 42 (160 estrazioni)

• Bari: 20 (129)

• Torino: 89 (111)

• Cagliari: 55 (103)

• Torino: 18 (99)

• Nazionale: 37 (92)

• Genova: 34 (90)

• Milano: 50 (89)

• Cagliari: 10 (86)

• Genova: 69 (84)

Aggiornamenti anche per il Superenalotto, dove i numeri più in ritardo restano:

4 – 39 – 87 – 62 – 26 – 46.