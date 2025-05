Montella, operazione di soccorso sul Monte Acellica: Vigili del Fuoco in azione per due escursionisti in difficoltà

Avellino, 31 maggio 2025 — Impegnativo intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi sul Monte Acellica, nel territorio montuoso del comune di Montella (AV), dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà durante un’escursione.

L’allarme è scattato poco dopo le 14:30, quando il 118 ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Avellino. Immediatamente, il Comando provinciale ha disposto l’invio di una squadra dal Distaccamento di Montella, una seconda squadra dalla sede centrale di Avellino, e due unità specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) provenienti dalla sede di via Zigarelli.

Data la complessità della zona e le condizioni impervie del terreno, è stato attivato anche l’elicottero “Drago 59” del Nucleo VV.F. di Pontecagnano, per facilitare le operazioni di ricerca dall’alto e per un eventuale recupero aereo.

Nel corso delle operazioni, ulteriori tre unità SAF sono state fatte rientrare in servizio per rafforzare la squadra di soccorso e garantire il massimo supporto alle attività in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due escursionisti avrebbe riportato una caduta in una zona particolarmente impervia della montagna. I soccorritori stanno lavorando per individuarlo e raggiungerlo in sicurezza. L’altro escursionista, che si trova in una posizione sicura, è stato localizzato ed è costantemente monitorato dal personale presente sul posto.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso e si svolgono con estrema cautela a causa della natura accidentata del terreno, che richiede l’impiego di tecniche specialistiche e il massimo coordinamento tra le squadre impegnate.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.