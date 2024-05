“Lettere dal fronte: Racconti di guerra e speranza di pace dall’Avellinese”

“Lettere dal fronte” è il primo libro del giornalista e scrittore avellinese Gianluca Amatucci e prende spunto dal suo terzo monologo. Amatucci, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale del Fante (sezione di Avellino), da sempre appassionato agli studi sulla guerra, i conflitti nei vari luoghi del mondo, nel suo libro affronta anche le ragioni e il dialogo tra i popoli necessario ad evitare che possano scaturire nuovi conflitti. Nel suo libro, lo scrittore racconta in breve quanto accaduto ai soldati italiani nella prima e seconda guerra mondiale, inserendo nel volume alcune lettere degli stessi militari citate a ricordo di quello che è stato e che mai dovrebbe ripetersi ma al tempo stesso si spinge oltre nel tempo e si avvicina ai nostri giorni parlando anche delle missive dei soldati italiani impegnati nelle missioni di pace all’estero. Spazio anche ai bombardamenti del 1943 su Avellino, ai soldati che non tornarono a causa degli affondamenti nel mar Egeo nel corso della Seconda Guerra Mondiale ed alle lettere dei bambini ucraini che chiedono a gran voce che cessi l’orrore della guerra che insanguina il cuore dell’Europa. Il libro sarà presentato ad Avellino venerdi 10 maggio alle 17.00 presso il Circolo della Stampa. E’ un testo che si fa a poco a poco vita: la guerra vista con gli occhi del cuore e dell’anima, attraverso la voce pacata ed ardente di chi l’ha vissuta, frasi che portano in sé un significato profondo che l’autore fa suo, trasformando se stesso in latore delle vicende, delle paure e delle incertezze, ma anche di un impegno forte e determinato nella consapevolezza di ESSERCI. Un libro utile a raccontare cosa è stata la guerra per la nostra gente ma anche per lanciare un grido, un appello rivolto alla pace. Il libro è già disponibile su Amazon.

