Lavoro, accordo per selezione nuove assunzioni al Vulcano Buono

Il Vulcano Buono di Nola si prepara a una nuova fase di sviluppo e rilancio. In vista dell’avvio della Fase 2, che prevede progetti e investimenti fino al 2030, il grande hub polifunzionale annuncia l’apertura di una piattaforma dedicata al lavoro, grazie a una partnership strategica con E‑Work, primaria realtà europea nel reclutamento delle risorse umane.

Il nuovo format, dal titolo “Il Vulcano del Lavoro Buono”, sarà presentato giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 nel VOCO Hotel, all’interno del complesso. Nell’occasione verrà illustrato anche il Vulcano Business Center, uno spazio di coworking di circa 2.000 metri quadrati che, per estensione e offerta modulare, si propone come il primo in Italia inserito in una smart city (Ingresso Amalfi, primo piano).

Alla conferenza stampa interverranno:

Francesco Furino , Amministratore Delegato di Vulcano Buono

Paolo Ferrarese , Direttore Generale di E-Work

Gianluca Manca, Direttore Marketing di WorkGroup

Il Recruiting Day

Cuore operativo del progetto è il Recruiting Day, primo dei tre appuntamenti annuali previsti da “Il Vulcano del Lavoro Buono”. Un format strutturato e replicabile, pensato per rendere il processo di selezione più accessibile, umano ed efficace.

La prima edizione si svolgerà in tre giornate – 29, 30 e 31 gennaio (Ingresso Positano, primo piano, sede EDG Solution) e sarà un’occasione concreta di incontro tra candidati e aziende, con colloqui rapidi, attività di orientamento e una prima valutazione dei profili professionali.

Il Recruiting Day rientra in una strategia più ampia che prevede tre appuntamenti chiave all’anno, in linea con i principali periodi di picco occupazionale. Le selezioni interesseranno in particolare i settori Food, Retail e Facility, coinvolgendo sia profili operativi sia ruoli di responsabilità, in base alle esigenze dei brand presenti nel Vulcano Buono.

Come partecipare

Per candidarsi alle posizioni aperte e partecipare al Recruiting Day di gennaio è disponibile una landing page dedicata, con tutte le informazioni utili e il form per l’invio delle candidature al seguente indirizzo:

https://www.e-workspa.it/aziende/il-vulcano-del-buon-lavoro/

Con questa iniziativa, il Vulcano Buono rafforza il proprio ruolo di motore di sviluppo territoriale, puntando su occupazione qualificata, innovazione e servizi avanzati per le persone e le imprese.