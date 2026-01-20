Sirignano, scatta l’allarme sicurezza: uomo sorpreso in una proprietà privata, fermato dai residenti

Serata movimentata ieri a Sirignano, nei pressi di una nota clinica della zona, su via Nazionale. dove alcuni residenti hanno notato la presenza sospetta di un uomo che si era introdotto all’interno di una proprietà privata, scattando fotografie nel circondario.

Insospettiti dal comportamento, i cittadini hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’uomo, resosi conto di essere stato scoperto, si è dato alla fuga allontanandosi a passo veloce dal luogo, dopo aver messo in atto un’azione ritenuta sospetta dagli stessi residenti.

Ne è nato un breve inseguimento: alcuni abitanti della zona sono riusciti a bloccarlo poco distante, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno preso in consegna il soggetto e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe di nazionalità extracomunitaria, presumibilmente georgiana, e non parlava italiano, circostanza che ha reso necessari ulteriori controlli per chiarire la sua posizione e le finalità della sua presenza in zona. Le indagini sono attualmente in corso.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto alla luce dei numerosi furti e tentativi di intrusione che, negli ultimi tempi, stanno interessando diverse aree del territorio, del mandamento baianese e aree limitrofe. I cittadini chiedono maggiore vigilanza e un rafforzamento dei controlli per contrastare un fenomeno che continua a destare preoccupazione.