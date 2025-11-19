Lauro, il Principe Don Pietro Lancellotti dona il Boschetto al Comune: firmato l’atto ufficiale

LAURO – Giornata storica per la comunità lauretana. Il Sindaco di Lauro ha infatti firmato l’atto con cui il Principe Don Pietro Lancellotti ha ufficialmente donato al Comune il Boschetto, un bene di grande valore naturalistico e simbolico, profondamente legato alla storia del territorio.

La donazione segna un passaggio significativo: il Boschetto diventa ora patrimonio di tutti i cittadini, un luogo che potrà essere tutelato, valorizzato e restituito alla fruizione collettiva. Un gesto che rafforza il rapporto tra la famiglia Lancellotti e la comunità locale, mantenendone viva la tradizione e l’identità.

L’Amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine al Principe Don Pietro Lancellotti, definendo l’iniziativa “una straordinaria dimostrazione d’amore verso Lauro e verso la sua storia”.

Il Comune annuncia che nelle prossime settimane saranno comunicate ulteriori informazioni sulle attività e sui progetti dedicati alla valorizzazione del Boschetto, che ora entra a pieno titolo nel patrimonio pubblico lauretano.