SOS 4 ZAMPE. Avella, smarrita gattina siamese: l’appello della famiglia di Vico Borselli

Da due giorni non si hanno più notizie di una gattina siamese scomparsa da Vico Borselli n. 11 ad Avella, gettando nella disperazione la sua famiglia, che da ore la cerca senza sosta. La proprietaria lancia un appello accorato alla comunità affinché chiunque l’abbia vista possa aiutare a riportarla a casa.
La micia, molto amata e abituata alla famiglia, potrebbe essersi allontanata oppure — ipotesi che addolora la proprietaria — essere stata presa da qualcuno. “Non capisco perché si debbano fare queste cattiverie prendendo gli animali degli altri”, racconta con amarezza la padrona. Per segnalazioni 366 378 5070.