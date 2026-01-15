Lauro, giornata di donazione del sangue in Piazza Pandola

LAURO – Si terrà venerdì 16 gennaio, dalle ore 16.00 alle 19.45, in Piazza Pandola (villetta), la Giornata di Donazione del Sangue promossa dal Comune di Lauro in collaborazione con l’AVIS.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di solidarietà e partecipazione civile. Donare sangue significa contribuire concretamente a salvare vite umane e sostenere il sistema sanitario, spesso in difficoltà per la carenza di scorte.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rossano Sergio Boglione, invita i cittadini a prendere parte all’evento, sottolineando il valore sociale e umano di un gesto semplice ma fondamentale.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 393 9676493.